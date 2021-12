Wanda Nara, sexy ritratto di famiglia insieme a Mauro Icardi: sguardi intensi davanti all'acqua | Foto

28 dicembre 2021 a

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere tornato definitivamente il sereno. Dopo la crisi a causa del presunto tradimento dell'attaccante ex Inter con la showgirl argentina Eugenia "La China" Suarez, Maurito ha riconquistato la sua moglie e procuratrice, che ha quindi deciso di mantenere unita la famiglia e perdonare la scappatella dell'ex capitano nerazzurro ora al Psg.

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram infatti Wanda Nara ha postato appunto un ritratto di famiglia (immortalato di spalle), con i cinque figli di lei (le due femmine avute con Icardi più i tre dal primo matrimonio con Maxi Lopez) e lo stesso Maurito, con tanto di didascalia: "Esto amor". A commentare con un emoji a forma di cuore lo stesso Icardi. Per la serie, tutto è bene quel che finisce bene.

Per Wanda Nara una immagine che nonostante la presenza dei figli non rinuncia alla sensualità: lato b in bella evidenza e scollatura super sexy, con occhi per il solo Maurito. Che intanto si preannuncia come uomo del mercato di gennaio. La sua permanenza al Psg rimane in dubbio, con la Juve fortemente interessata al giocatore. Ma i bianconeri possono acquisirlo solo in prestito. Pertanto l'operazione si prevede tutt'altro che agevole.

