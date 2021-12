L'Eredità, Caterina nuova campionessa ma la Ghigliottina è deludente: sbagliate le Previsioni

28 dicembre 2021 a

Puntata avvincente quella de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Martedì 28 dicembre ancora il campione Mattia si è conquistato un posto nel Triello, insieme a Caterina e Marco.

Entrambi, soprattutto Caterina, ha dato filo da torcere al campione: a imporsi alla fine è stata proprio la neoconcorrente. Caterina si è così presentata alla Ghigliottina, storico gioco finale, con un montepremi da 140.000 euro.

Un bottino che dopo le parole Secondo, Vendita, Fare, Economiche e Tempo si è ridotto a 17.500 euro. La neocampionessa, residente in Toscana ma di origini pugliesi, che ha sottolineato come sia stata lei stessa da sola a iscriversi al quiz show di Rai1, ha optato per la soluzione Prezioso. A questo punto è intervenuto il conduttore Flavio Insinna, che ha spinto Caterina al ragionamento esatto, che in realtà era Previsioni. Caterina, laureata in Archeologia, tenterà di ripetersi, insieme ai suoi rivali al Triello Marco e Mattia, nella puntata di domani, mercoledì 29 dicembre, sempre su Rai1 con L'Eredità, a partire dalle 18,45.

