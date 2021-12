Giusy Buscemi, i figli Caterina e Pietro con Jan Michelini: in passato una storia con Alex Adinolfi

28 dicembre 2021 a

Giusy Buscemi, all’anagrafe Giuseppina, è una delle attrici più apprezzate dal pubblico. Nata il 13 aprile 1993 a Mazara del Vallo, in Sicilia. La svolta nella sua carriera senza dubbio il titolo di Miss Italia conquistato nel 2012. Da lì la carriera nel mondo della fiction, dal ruolo di Assuntina Cecchini nella nona stagione di Don Matteo, alle partecipazioni nei film per la tv La bella e la bestia, La dama velata, Il giovane Montalbano, Il paradiso delle signore, I medici e Un passo dal cielo. Tra le curiosità sul suo conto, durante il liceo ha studiato danza e insegnato catechismo. Per quanto riguarda la vita privata, Giusy è sposata con il regista Jan Michelini dal 2017. I due si sono incontrati a una cena di beneficenza nel 2014.

Il 13 maggio del 2017, Giusy e Jan, si sono sposati. La cerimonia si è celebrata nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. Dal matrimonio sono nati due figli, Caterina e Pietro. "Non avrei mai detto che ci saremmo piaciuti: eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell’altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti. Lo definisco unico per il modo in cui mi ama, so che darebbe la vita per me", ha affermato la Buscemi in una vecchia intervista.

Tra i suoi amori passati, il primo è stato Giuseppe Galfano (Picci). I due si sono fidanzati durante le scuole superiori, ma la relazione si è interrotta nel 2012, appena due mesi dopo l’incoronazione di Miss Italia. La Buscemi ha poi dichiarato che la distanza e i suoi impegni lavorativi hanno reso impossibile continuare la relazione. Terminata la relazione con Galfano, Giusy ha conosciuto un attore salernitano: Alex Adinolfi, noto per aver poi preso parte in veste di corteggiatore, al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Giusy Buscemi presterà il volto alla poetessa rinascimentale Vittoria Colonna, nella puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori, il programma di Alberto Angela in onda su Rai1 martedì 28 dicembre.

