Maria Grazia Cucinotta, Arbore e Troisi i suoi guru poi il matrimonio con Giulio Violati: "Una passione pazzesca"

Riparte il ciclo di Meraviglie - la trasmissione di Rai1 ideata e condotto da Alberto Angela - e nella puntata di oggi, che parte dall'isola di Procida, sarà Maria Grazia Cucinotta a ricordare come in una di quelle case girò le ultime scene de Il postino, l’ultimo indimenticabile film di Massimo Troisi. L'attrice siciliana - è originaria di Messina - ha 53 anni e dopo aver iniziato come modella, ha intrapreso la carriera di attrice e ora è anche produttrice cinematografica. Tutto iniziò però con il terzo posto a Miss Italia nel 1987, poi affianca Renzo Arbore nella mitica Indietro tutta!, viene scelta da Zucchero per il video Diamante. Esordisce nel film Vacanze di Natale '90 e poi la svolta. Nel 1994 viene scelta da Massimo Troisi come partner nel suo film Il postino, che la lancia non solo in Italia ma in tutto il mondo. Lavorerà poi con Pieraccioni, Proietti e con Woody Allen nel film Ho solo fatto a pezzi mia moglie insieme a Sharon Stone ottenendo altri ruoli in pellicole internazionali.

Nella vita privata l’attrice è oramai da tempo legata sentimentalmente al produttore cinematografico Giulio Violati. Il matrimonio di Maria Grazia Cucinotta si è celebrato il 7 ottobre 1995, mentre il 9 settembre 2001 ha dato alla luce la sua prima ed unica figlia, Giulia. A ottobre 2020, in occasione dei 25 anni di matrimonio, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse e sposarsi ancora una volta nel giorno dei festeggiamenti delle nozze d’argento. “Il sesso a 50 anni è anche più bello di prima. Perché c’è più intimità, più complicità. E anche perché a 50 anni non ti fai le paranoie per una smagliatura, come a 30. Ti lasci andare e ti godi l’amore”, ha raccontato la Cucinotta in una vecchia intervista. "Con mio marito Giulio fare l’amore è più intenso di prima”.

L’attrice spesso a Hollywood nella prima parte della relazione ha di fatto intrattenuto con Giulio una relazione a distanza. “Come due amanti, una passione pazzesca”, ricorda la Cucinotta.. Decise di tornare in Italia quando Giulia, sua figlia, compì cinque anni. Ingrediente imprescindibile nella coppia è la risata. La Cucinotta racconta un aneddoto emblematico: “Quando alla sera arrivo a casa distrutta, lo guardo e gli dico: ‘Amore, questa sera non ti far venire strane idee’. Lui ride, mi prende in giro, mi massacra".

