Evelina, chi è la figlia dell'attore Amedeo Nazzari: "Il timore che venga dimenticato è bruciante"

Evelina Nazzari - all'anagrafe Maria Evelina Buffa - ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 condotto da Serena Bortone. La figlia degli attori Amedeo Nazzari e Irene Genna, 63 anni, è anche lei un'attrice. Recentemente ha fatto parte del cast della serie Suburra, del film per la tv su suo padre, della fiction La squadra. Tantissimo teatro, ha curato anche la biografia del padre dal titolo Amedeo Buffa in arte Nazzari.

Ma chi era Amedeo Nazzari? Originario di Cagliari, classe 1907, Nazzari fu l'attore che in epoca fascista riuscì a imporsi come valida alternativa al divismo di Hollywood. Tra le sue pellicole Luciano Serra pilota, Cavalleria, La cene delle beffe. Sul grande schermo portava personaggi che si prestavano all’esaltazione di un italiano – tipo, valoroso, leale, onesto, attraente - un eroe positivo, in poche parole. Nella funzione che il cinema affidò a Nazzari si può scorgere anche la volontà di rivendicare, dopo l’incontrastata affermazione a livello internazionale dei divi di Hollywood dagli anni Venti in poi, un primato italiano: il divismo cinematografico era nato in Italia. Divo numero uno fino alla caduta di Mussolini, del quale aveva declinato l’invito a prendere la tessera del partito, riuscì a rigenerarsi negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, vincendo anche un Nastro d'Argento per l'interpretazione ne Il Bandito, recitò per Fellini in Le notti di Cabiria (1957) sino a comparire anche in qualche conduzione televisiva.

Evelina parlerà della sua carriera ma anche del padre Amedeo, autentica icona del cinema anche se talvolta dimenticata. “Purtroppo non si fa molto per stimolare il ricordo, è un vizio italiano. Ma il timore che papà venga dimenticato è bruciante”, aveva detto in una intervista all’Ansa.

