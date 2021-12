L'Eredità, Mattia campione nella puntata del 27 dicembre 2021. Orme fatali alla Ghigliottina

27 dicembre 2021 a

a

a

Un'altra puntata scoppiettante quella andata in onda oggi, lunedì 27 dicembre 2021, a L'Eredità, il quiz game in onda ogni giorno prima del telegiornale serale di Rai1. Alla conduzione sempre Flavio Insinna. Torna campione Mattia, il technical writer originario di Pordenone, capace di centrare la sesta Ghigliottina del suo dicembre da protagonista. Il bottino del campione friulano è per ora di 103.750 euro vinti in due occasioni, l'ultima da 70mila nel giorno di Natale. Ma stavolta il gioco finale non è fortunato.

L'Eredità, Laura torna campionessa dopo l'exploit da 70mila euro di Mattia

Mattia alla Ghigliottina, dopo un solo dimezzamento, gioca per 95.000 euro con l'obbligo di legare le parole canzone d'amore, pantera rosa, sabbia, padre e gatto. Il campione prova con il termine diamante, ma in realtà quella vincente è orme.

Dalla Tragedia del Mottarone, alle televisioni che ci spiano: torna Report

Al triello si presentano la campionessa in carica Laura, il pluricampione di dicembre Mattia e la new entry Tiziano. Proprio quest'ultimo inizia per primo il penultimo gioco rispondendo esattamente a una domanda sulla bandiera europea (che prende spunto da immagini della Madonna) e poi sui ballons montés sbaglia dando così via libera a Mattia che azzecca la risposta (sono palloni aerostatici).

Bacio tra Sophie e Alessandro al Grande Fratello Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.