Grande Fratello Vip, bacio tra Sophie e Alessandro. Stasera in tv 27 dicembre 2021 su Canale5: le anticipazioni

Stasera in tv - lunedì 27 dicembre 2021 - solito appuntamento su Canale5 con la casa del Grande Fratello Vip 6 (dalle ore 21,40). Nel corso della trentesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini spazio a una eliminazione definitiva: i tre nominati sono Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan e il duo - che partecipa come se fosse una persona sola - formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal mondo del web, a rischiare sarebbero proprio Marini e Urtis che sembrano non riscuotere molto seguito dal popolo dei social.

Attesa poi per un eventuale chiarimento proprio tra il conduttore, Signorini, e una delle due opinioniste di questa stagione, Sonia Bruganelli. Nell'ultima puntata precedente il Natale il pubblico non può non aver avvertito un certo gelo tra i due dopo che a Lady Bonolis era stata tolta la parola mentre stava attaccando Alex Belli, prendendo le difese di Soleil. Mentre la Bruganelli si stava apprestava a snodare la sua invettiva, Alfonso Signorini l’ha interrotta zittendola pubblicamente, anche se lei aveva chiesto di concludere il suo intervento. Ma il conduttore non le ha dato diritto di replica rivendicando invece il suo ruolo. Oggi possibile chiarimento? Intanto si sono rivelate fake le indiscrezioni trapelate che parlavano di sostituzione di Bruganelli dal ruolo di opinionista.

Approfondimento poi sul fronte del rapporto speciale che oramai si è creato tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (informato dalla produzione della morte del nonno nel giorno di Natale). I due si sono baciati e la complicità tra i due è ormai molto intensa. Tanto che l'ex tronista si è dichiarata: "Mi piaci, sto bene con te. Penso che non ci sia neanche bisogno di dirtelo". "A me piaci molto, molto. E credimi non volevo" ha prontamente replicato lui. Spazio anche alla festa di compleanno di Jessica.

