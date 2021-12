Su Rai 1 stasera lunedì 27 dicembre il film Cenerentola. Trama e attori

27 dicembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 27 dicembre, su Rai 1 un grande classico di Natale. La rete ammiraglia della televisione di Stato, a partire dalle ore 21.25, proporrà il film "Cenerentola" di Kenneth Branagh. Del cast fanno parte Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Richard Madden. Ovviamente la trama è molto vicina a quella della classica favola che tutti conoscono. Dopo la morte della madre, suo padre si risposa e Cenerentola, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Improvvisamente, anche il padre muore e Cenerentola si ritrova alla mercé delle tre donne gelose e cattive che la trattano alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci.

Nonostante le crudeltà di cui è vittima, Cenerentola desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte. La mamma le raccomandava di “avere coraggio ed essere gentile”. Cenerentola quindi cerca di essere gentile anche quando si ritrova a essere vittima delle altre donne, matrigna e sorellastre. Dopo L’incontro con un affascinante straniero nel bosco, creduto un semplice apprendista del Palazzo Reale, Cenerentola sente di aver conosciuto la sua anima gemella.

Quando i reali invitano tutte le fanciulle del regno a partecipare a un ballo, spera che il suo destino stia finalmente per cambiare e di poter nuovamente incontrare l’affascinante principe. Come andrà a finire la favola portata sul grande schermo da Kenneth Branagh, pellicola poi trasmessa da centinaia di televisioni? Non resta che attendere la fine del film e stasera saranno sicuramente tanti i bambini che si ritroveranno davanti alla tv per vedere quella fiaba che da sempre i genitori hanno loro raccontato e che forse hanno letto anche sui libri. Cenerentola, del resto, è una favola classica che viene puntualmente proposta ai bambini di diversi Paesi del mondo.

