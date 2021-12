Nicola Piovani, chi è la moglie Norma Martelli: carriera e vita privata del musicista premio Oscar

27 dicembre 2021 a

Nicola Piovani ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione.Romano, 75 anni, il pianista e compositore premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, ma anche vincitore di 3 David di Donatello e 5 Nastri d'Argento si racconterà un po' tra carriera, nuovi progetti e vita privata.

A trasmettergli la passione per la musica è stato il padre Alberico Piovani - originario di Corchiano, in provincia di Viterbo - che suonava la tromba nella banda del paese. Nicola ha iniziato studiando fisarmonica, poi pianoforte, strumento con cui si diplomerà al Conservatorio Verdi di Milano. Nel corso della sua carriera Nicola Piovani ha collaborato con i più grandi registi del cinema italiano, a cominciare da Marco Bellocchio. E poi Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore e Federico Fellini. La popolarità arriva quando compone la colonna sonora per il film La vita è bella di Roberto Benigni, che gli è valso il Premio Oscar. Ad oggi Nicola Piovani è uno dei più grandi compositori italiani, pianista e direttore d’orchestra.

Della vita privata di Nicola Piovani si sa molto poco, essendo il pianista una persona molto riservata. Sappiamo però che da molti anni è sposato con l’attrice Norma Martelli. Dalla loro unione sono nati due figli maschi. "Non è un padre invadente" ha spiegato proprio la moglie recentemente.

