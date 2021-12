Marisa Laurito, i tre mesi di matrimonio con Franco Cordova: "Mi voleva donna di casa"

27 dicembre 2021 a

Maurisa Laurito grande protagonista sulle reti Rai in questi giorni. Dopo essere stata una delle guide di Alberto Angela per lo speciale Una notte a Napoli andato in onda la sera di Natale su Rai1, sarà poi protagonista di una serie di altri appuntamenti tra cui due puntate di Serata d'onore in occasione dei 100 anni dalla morte del tenore Enrico Caruso e dei 100 della nascita del maestro Sergio Bruni. Saranno questi alcuni degli argomenti che verranno trattati - insieme alla sua vita privata e carriera - durante l'ospitata a Oggi è un altro giorno, il salotto di Serena Bortone. Laurito, 70 anni compiuti lo scorso aprile, è uno dei volti di punta della recitazione napoletana da molti anni. Sin da piccola manifestato una grande passione per la recitazione e la vita le ha dato ragione: dopo vari anni di gavetta riesce a entrare nel mondo del teatro, nella storica compagnia di Eduardo De Filippo. A seguire il passaggio al grande schermo e anche alla televisione, dove prende parte come presentatrice e ospite a vari programmi fra cui Quelli della notte con Renzo Arbore.

In pochi sanno che Marisa è stata sposata per soli tre mesi con l'ex calciatore Franco Cordova: "a sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai. È stato il mio unico marito per soli tre mesi. Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale. E ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni" ha raccontato al Corriere della Sera riferendosi al compagno imprenditore Pietro Perdini, a cui è legata dal 2002. "Si sposeremo, sarà al mare" ha dichiarato recentemente Perdini.

Marisa ha anche parlato dei figli che non ha mai avuto, per scelta: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma“, ha raccontato qualche tempo fa a Verissimo.

