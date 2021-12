L'Eredità, Laura torna campionessa dopo la vittoria di 70mila euro di Mattia

26 dicembre 2021 a

Nel giorno di Santo Stefano - oggi 26 dicembre 2021 - cambio della guarda a L'Eredità: torna campionessa Laura che succede al pluricampione Mattia capace nella puntata di Natale di vincere la sua seconda Ghigliottina (70mila euro). Un'altra puntata avvincente quella andata in onda del game show di Rai1 condotto da Flavia Insinna. Laura Scoglio - originaria di Olgiate Olona di Varese - lavora in una multinazionale e ha un bambino di due anni. Per lei si trattava della seconda Ghigliottina, dopo quella conquista il 23 dicembre che valeva 20mila euro.

Laura alla Ghigliottina, dopo due dimezzamenti, gioca per 52.500 euro con l'obbligo di legare le parole pane, mettere, pancia, vino e fritta. La campionessa prova con il termine aria, ma in realtà quella vincente è ciambella.

Al triello finale Laura sbaraglia la concorrenza rispondendo, in rapida successione, prima a una domanda sull'usanza di lasciare le bottiglie vuoto sul pavimento in Russia con l'intento di risparmiare in osteria, quella decisiva invece sulla maschera di carnevale ispirata alla mostarda a Modena, raggiungendo così un invidiabile bottino di 210mila euro. Niente da fare per il supercampione Mattina e Sonia, entrambi torneranno nella prossima puntata.

