Che tempo che fa oggi 26 dicembre 2021 non va in onda, quando torna in tv

Che tempo che fa stasera - domenica 26 dicembre 2021 - non va in onda. Il programma condotto da Fabio Fazio ha chiuso i battenti, per quanto riguarda quest'anno, lo scorso 19 dicembre. La prossima puntata tornerà a gennaio, domenica 19. Una pausa di un mese dunque per la trasmissione che, nell'ultima puntata ha segnato l'ennesimo record di ascolti con quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori collegati e il 10,4% di share.

Da lì in avanti, l’appuntamento con Fabio Fazio si riconfermerà per la domenica sera, con le consuete tre fasi del talk show: pre-show, interviste e discussione al Tavolo. Come sempre, però, le puntate di Che tempo che fa saranno interamente disponibili su RaiPlay e sul canale YouTube del programma.

Anche nel 2022, inoltre, torneranno gli ospiti fissi Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti. I nomi dei super ospiti delle interviste di Che tempo che fa 2022, invece, resteranno un mistero fino all’anno prossimo. Per il 2022 sono in programma 30 nuove puntate di Che tempo che fa. Considerando che il 1° maggio lo show di Fabio Fazio lascerà il posto al Concertone 2022, la stagione dovrebbe terminare domenica 5 giugno 2022.

