Jovanotti positivo al Covid, "non è che i tamponi rapidi siano così efficaci..."

"Natale è passato, passerà anche il virus". Jovanotti positivo al Covid. Lorenzo Cherubini, dal suo profilo TikTok, in una serie di video racconta di essere stato colpito dal virus. "Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. È un’influenza di quelle toste. Passerà, non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Mi ha chiamato la sera Nicola Savino, mi ha detto 'stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'...", dice il cantante, che oggi 26 dicembre 2021 fornisce un aggiornamento dopo la misurazione della febbre. "Ieri avevo 38, oggi ho 37,2. Va bene, va bene… Poi comunque sono vaccinato, per cui…".

"Grazie per la solidarietà" aggiunge poi su Instagram rivolto ai suoi appassionati. "Mi sembra che aver fatto il vaccino abbia ridotto l'impatto del virus su di me" aggiunge Jovanotti apparso nel video con il volto un po' provato, in pigiama, poco dopo aver mangiato un mandarino.

Lorenzo Cherubini non è l'unico artista o volto noto alle prese con il Covid in questi giorni. Ci sono tanti calciatori (Alino Diamanti in Australia), ex come Bobo Vieri ("in questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro Christian si è beccato il virus… dovevamo partire e invece..." racconta la compagna Costanza Caracciolo). E ancora Patrick Vieira, attuale allenatore del Crystal Palace, il conduttore e comico Nicola Savino come ha svelato Jovanotti,

