Giovanni Scifoni, dalla moglie Elisabetta i figli Tommaso, Cecilia e Marco: il legame con Ugo Tognazzi

Giovanni Scifoni è un attore italiano, molto popolare per i suoi ruoli in diverse fiction, ma anche noto sul web per un suo recente video relativo allo smart working durante il lockdown. Nato a Roma il 23 maggio 1976, ha 45 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. E' il quarto di sei fratelli e fin da subito ha manifestato una forte propensione per tutto ciò che riguarda l’arte. Infatti da bambino si è approcciato al canto e alla recitazione dedicandosi anche al fumetto. Si è diplomato nel 1998 all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico. Da lì è praticamente iniziata la sua carriera.

Giovanni Scifoni, dal matrimonio con la moglie Elisabetta salvato da un prete al sesso: "Nulla di più piacevole"

Durante la sua carriera ha interpretato numerosi ruoli sia in teatro, che al cinema, passando per la tv, ottenendo anche numerosi premi e riconoscimenti. Attore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e conduttore televisivo italiano, l'ultima grande fiction di successo a cui ha preso parte è Doc nelle tue Mani dove recita insieme a Pierpaolo Spollon e Luca Argentero.

Giovanni Scifoni, dai tre figli con la moglie Elisabetta allo video diventato virale sullo smart working

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2005 è sposato con Elisabetta. L’attore non ama immortalare immagini della sua famiglia, anche se in occasione del loro quindicesimo anniversario, ha pubblicato uno scatto insieme alla donna della sua vita, con tanto di dedica: “Mi hai sposato 15 anni fa. Oggi. E mi hai reso felice. E mi hai reso. E mi hai. E ti ho. E mi e ti, per sempre”, ha scritto su Instagram. La coppia ha tre figli, Tommaso, Cecilia e Marco. Giovanni Scifoni, in una vecchia intervista, ha pure rivelato come l'attore dal quale ha imparato di più sia stato Ugo Tognazzi. Scifoni è tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, nella puntata di domenica 26 dicembre su Rai1 con Francesca Fialdini dalle 17,20.

Giovanni Scifoni e il legame con la moglie Elisabetta

