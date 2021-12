4 Ristoranti, Alessandro Borghese a Pantelleria: stasera in tv 26 dicembre su Sky Uno

26 dicembre 2021 a

Stasera in tv, domenica 26 dicembre 2021, un'altra puntata di 4 Ristoranti ormai storico format di Sky Uno (ore 21,15) che vede Alessandro Borghese gran protagonista, cerimoniere e giudice decisivo del della sfida tra ristoratori. La puntata di oggi è stata girata in Sicilia, nell'isola vulcanica di Pantelleria, con l'obiettivo di trovare il miglior ristorante di cucina pantesca.

A sfidarsi saranno Nino con Altamarea, Marianna con Ristorante La Conchiglia, Davide con Rifugio Firiciakki ed Eva con Trattoria Pantesca Runcune. Nei loro menù non mancheranno alcuni dei piatti tipici dell'isola: il cous cous pantesco, il coniglio alla pantesca, i ravioli panteschi di ricotta e mentuccia, il pesto pantesco, i baci panteschi, i ciaki ciuka (una sorta di caponata alla pantesca). Proprio il cous cous pantesco sarà il piatto speciale sotto osservazione che tutti e quattro gli sfidanti dovranno preparare.

I titolari di ogni ristorante, come d’altronde anche il pubblico si interfaccerà con la tradizionale pagella che verrà stilata a fine pasto. In palio per il vincitore della puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Come da tradizione, ogni pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

