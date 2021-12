Paola Minaccioni, chi è l'attrice: età, carriera e vita privata

26 dicembre 2021 a

Paola Minaccioni ospite di Da noi a ruota libera di oggi 26 dicembre, protagonista del primo film di Natale su Netflix dal titolo Natale a 5 stelle. Attrice - ma anche conduttrice italiana - nata e cresciuta a Roma, 50 anni, ha seguito una formazione di drammaturgia classica: per alcuni anni ha fatto parte del laboratorio di Serena Dandini e ha frequentato anche il Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2012 è stata candidata sia al Nastro d’argento, sia ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek. Due anni dopo ha recitato in un altro film di Ozpetek, Allacciate le cinture, grazie al quale ha ottenuto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e la nomination al David di Donatello nella stessa categoria.

Ha giocato in passato a pallavolo ed è amica di Andrea Delogu. Il padre di Paola è Roberto Minaccioni, lo storico massaggiatore della Roma negli anni Settanta. Tra gli altri film cui ha preso parte, ricordiamo Notte prima degli esami, Un’estate al mare, Fascisti su Marte, Ex, Viva l’Italia, Matrimonio a Parigi, Natale a 5 stelle, Un matrimonio da favola e Mine vaganti. Fra i suoi cavalli di battaglia come imitatrice, invece, ci sono la politica e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, la fashion blogger Chiara Ferragni e l’attrice Sabrina Ferilli.

Molto riservata nella vita privata, si sa che non è sposata nè ha figli. "Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato - ha raccontato in una passata intervista -. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda. L’esercizio di stare da sola, l’imparare a stare da sola. Non che non mi voglia aprire a una relazione, a un amore, ma in questo momento il traguardo è quando mi sveglio al mattino piena di gioia. Da sola e senza un motivo apparente. Quando si diventa grandi, non si può più sprecare il tempo a stare male".

