Shel Shapiro, dal matrimonio con Cristina Rivetti i gemelli Ginevra e Pietro: il dramma della prima moglie

Norman David Shel Shapiro, più noto semplicemente come Shel Shapiro, è uno dei cantanti e autori più famosi in Italia e non soltanto. Il picco della sua carriera lo ha raggiunto negli anni Sessanta, ma la popolarità è proseguita anche nei decenni successivi. Nato a Londra il 16 agosto del 1943 da una famiglia ebraica di origini russe, nel 1963 ha fatto il suo debutto in Italia con il suo gruppo, gli Shel Carson Combo. Il gruppo ha quindi cambiato nome in The Rokes e ha accompagnato Rita Pavone nel suo spettacolo Gian Burrasca. Negli anni Sessanta i The Rokes hanno venduto più di 5 milioni di dischi. Nel 1970 il gruppo si è sciolto. Il brano più famoso resta Ma che colpa abbiamo noi?, mentre fra i pezzi composti da Shapiro ci sono Era per Wess e Dori Ghezzi, Non ti bastavo più per Patty Pravo, Quante volte per Mia Martini, Stupidi per Ornella Vanoni.

Shel Shapiro, chi è l'ex frontman dei The Rokes. Il suicidio della prima moglie e il secondo matrimonio

Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è stato sposato con Maria Lina Carreri, ex fotomodella e miss Cinema 1962. La donna si è tolta la vita nel 1992. I due si erano sposati nel 1969. Dal loro matrimonio è nata la figlia Malindi. Shapiro si è sposato nuovamente con Cristina Rivetti. Dalla loro unione sono nati i gemelli Ginevra e Pietro. La coppia si è poi separata nel 1997.

Tra le curiosità sul suo conto, Shel Shapiro è stato iscritto al Partito Radicale Transnazionale. E' da sempre impegnato nel sociale ed è sostenitore di diverse associazioni senza scopo di lucro. E' testimonial di Change Onlus, Fondazione Aspremare e Hanuman Onlus, citate anche nel suo libro Io sono immortale. Il cantante è tra gli ospiti di Domenica In di domenica 26 dicembre, nella puntata de Il meglio di, in onda su Rai1 dalle 14.

