Zucchero e l'ex moglie Angela Figliè: "Crudele con me per gelosia". Da lei le figlie Alice e Irene

26 dicembre 2021 a

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è uno dei cantautori italiani più famosi in ambito internazionale. Classe 1955, nato in provincia di Reggio Emilia il 25 settembre sotto il segno zodiacale della Bilancia, ha segnato intere generazioni con brani che hanno riscosso un successo pazzesco.

Tra le curiosità sul suo conto, ha una collezione di cappelli e ha rivelato di possederne oltre 300. Per quanto riguarda la vita privata, Zucchero Fornaciari è stato sposato con Angela Figliè da cui ha avuto due figlie, Alice e Irene, quest’ultima diventata una cantante di grande successo. Il matrimonio è naufragato negli anni Ottanta e successivamente ha sofferto di depressione. “Contro la mia depressione il blues ha aiutato, mi ha salvato la vita dopo la separazione da mia moglie. E' stata durissima, non uscivo di casa se non strettamente necessario, avevo attacchi di panico anche sul palco”, ha raccontato il cantante in una vecchia intervista.

Successivamente si è sposato con Francesca Mozer, e dalle seconde nozze è nato Adelmo Blue. A proposito della sua seconda moglie ha raccontato tempo fa a Vanity Fair: “Stiamo insieme da tanti anni - ha sottolineato -. Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero. L’altra, la mia ex moglie, è stata molto crudele con me, ma per gelosia, una gelosia tremenda". Zucchero è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata in onda domenica 26 dicembre, in cui andranno in onda vecchie interviste.

