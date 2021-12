Carlo Verdone, la confessione di Claudia Gerini: "Ci eravamo innamorati ma non era il momento giusto"

26 dicembre 2021 a

a

a

Carlo Verdone è uno dei registi e attori più famosi e amati dal pubblico italiano. Nato il 17 novembre 1950 (Scorpione), il padre Mario è stato anche un professore emerito di Storia e critica del cinema. Carlo fu suo studente presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e venne bocciato.

Carlo Verdone, con l'ex moglie Gianna Scarpelli i figli Giulia e Paolo: la vacanza di famiglia dopo la separazione

"'Guardi’, gli dissi, 'è meglio che torni ad ottobre' - ha raccontato in una vecchia intervista lo stesso padre dell'attore -. A quel punto lui ha fatto: ‘Papà, ma mi bocci?’. Ed io: ‘Mi dia del lei. Ora vada'". Per quanto riguarda la vita privata, nel 1980 Carlo Verdone ha sposato Gianna Scarpelli, da cui si è separato nel 1996 e da cui ha avuto due figli: Giulia e Paolo. Verdone e l’ex moglie sono separati ma non divorziati e ancora oggi mantengono un ottimo rapporto. Sempre in passato ci sarebbe stato un flirt tra Verdone e Claudia Gerini. L’anno seguente a Viaggi di Nozze i due erano di nuovo insieme in Sono pazzo di Iris Blond.

Christian De Sica, con Silvia Verdone i figli Brando e Maria Rosa: in passato la storia con Isabella Rossellini

“Eravamo andati talmente bene in Viaggi di nozze che il produttore Cecchi Gori ci volle di nuovo in coppia - ha raccontato l'attrice tempo fa -. Carlo mi chiese che cosa mi sarebbe piaciuto fare e io gli dissi che mi sarebbe piaciuto tanto cantare e così nacque la storia del film. Ci eravamo in qualche modo innamorati, succede quando il rapporto artistico è così forte, non era il momento giusto ma questo non ha minimamente intaccato la nostra amicizia e il nostro affetto. Carlo è sempre stato molto importante per me e il nostro è stato sicuramente un matrimonio artistico”. Carlo Verdone è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 26 dicembre su Rai1. Intervista che rientra ne Il meglio di...

Domenica In, salta la diretta: positivo al Covid membro dello staff. Ecco cosa andrà in onda su Rai1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.