Domenica In, salta la diretta: positivo al Covid membro dello staff. Ecco cosa andrà in onda su Rai1

Diretta saltata per Domenica In, anche se la trasmissione andrà comunque in onda su Rai1 dalle 14 domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Un componente dello staff è risultato positivo al Covid ed è in quarantena insieme ad altri colleghi, collaboratori del programma condotto da Mara Venier. La conduttrice, hanno fatto sapere dalla redazione, non ha avuto contatti con lui.

Si tratta della quindicesima puntata del programma, con un’intervista inedita ed esclusiva in studio ai tre ragazzi de Il Volo, venuti appositamente in Italia per registrare questa puntata festiva con Mara Venier. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significative della loro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte dall’album Il Volo Sings Morricone e raccontare alcuni momenti inediti della loro vita privata lontana dai loro viaggi di lavoro.

A seguire Il meglio di... coi momenti più belli di quest’anno; un estratto di alcune interviste che hanno appassionato il pubblico da casa in questi mesi con le interviste di Mara Venier a Carlo Verdone e Zucchero; spazio alla musica con Shel Shapiro e il video musicale La leggenda dell’Amore eterno che vede la stessa Mara Venier protagonista ed infine Andrea Sannino con il suo singolo Ammore. Appuntamento su Rai1 dalle 14.

