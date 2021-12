Il Volo, Gianluca Ginoble il sex symbol del gruppo: ora è fidanzato con Eleonora Venturini Storaro

26 dicembre 2021 a

Gianluca Ginoble Di Vittorio, meglio conosciuto semplicemente come Gianluca Ginoble, è un tenore italiano, noto al grande pubblico per far parte del gruppo de Il Volo, insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto. Nato l’11 febbraio del 1995 a Roseto degli Abruzzi (Teramo), è cresciuto nella frazione di Montepagano con i suoi genitori e suo fratello Ernesto. Enfant prodige, ha iniziato a cantare ad appena 3 anni, arrivando ad esibirsi da giovanissimo in competizioni locali, spesso vincendole.

Nel 2009 ha partecipato, appena 14enne, al talent show per bambini Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Gianluca, che ha vinto l’edizione del programma, ha conosciuto così durante il programma Ignazio e Piero, con i quali, grazie all’intuizione del regista Roberto Cenci, ha formato il gruppo di successo mondiale Il Volo. Per quanto riguarda la vita privata, Gianluca Ginoble ha recentemente dichiarato di essere fidanzato. Con una foto postata sui social lo stesso cantante ha ufficializzato la sua relazione con Eleonora Venturini Storaro, nipote del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro.

Gianluca Ginoble è sex symbol del gruppo: ha avuto una relazione con la splendida Pasqualina Sanna, de La pupa e il secchione, ha frequentato Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger oggi compagna di Lucas Peracchi, e una ragazza di nome Martina. Ora ha recentemente confessato ai microfoni di Verissimo, di Silvia Toffanin, si essere felicemente innamorato.

"Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice", ha affermato durante una recente intervista nel talk show di Canale5. Eleonora Venturini Storaro è una giovane designer di moda. Gianluca Ginoble, così come Ignazio Boschetto e Piero Barone, è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 26 dicembre. Intervista che non andrà in diretta, visto che la puntata è saltata per una positività al Covid. Appuntamento su Rai1 dalle 14.

