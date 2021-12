The Voice Senior, frecciata di Loredana Bertè a Ruggeri: "Il Mare d'inverno? Doveva firmarla Fossati" | Video

23 dicembre 2021 a

Retroscena curioso svelato da Loredana Bertè durante la puntata di giovedì 23 dicembre di The Voice Senior, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Tutto è partito dall'esibizione, che ha avuto l'unanimità di consensi da parte dei coach (oltre alla Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Orietta Berti), di Stefano Costa, di Roma, che ha letteralmente incantato con Hallelujah.

Il musicista ha quindi scelto per il suo percorso Loredana Bertè. Insieme a lui così la cantante sorella di Mia Martini si è esibita in una versione emozionante de Il mare d'inverno. Una performance che ha strappato applausi del pubblico in studio, dei colleghi coach e dei numerosi spettatori da casa.

Alla fine dell'interpretazione, la stessa Bertè si è lasciata andare a una confidenza sul pezzo: "Avrebbe dovuto firmarla anche Ivano Fossati - ha detto Loredana -. L'ho incisa con lui a New York poi ho chiamato Ruggeri e gli ho fatto: 'Senti che pezzo'. E lui: 'Pazzesco'. 'E' il tuo pezzo Enrico'. Fossati aveva fatto un arrangiamento pazzesco". Chissà come reagirà Ruggeri a questa confidenza di Loredana Bertè.

