The Voice Senior, per Marco Rea di Amelia show con Unchain My Heart: lui sceglie Loredana Bertè

Unchain my heart di Joe Cocker. Questo il brano interpretato in maniera magistrale da Marco Rea, il 68enne residente ad Amelia che ha conquistato tutti e quattro i coach di The Voice Senior sin dalle prime note.

Atteggiamento rock, chitarra elettrica, Rea è partito con una versione strepitosa del pezzo cantato anche da Ray Charles. Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Orietta Berti sono rimasti estasiati dalla voce di Marco: "Assomigli al cantante dei Metallica (James Hetfield ndr)", ha affermato Clementino. "Non è la prima volta che me lo dicono", ha replicato il musicista di Amelia. Alla fine Rea ha scelto Loredana Bertè: "Vengo con te", ha detto Marco.

Una scelta rock per un personaggio davvero rock. "Ho fatto il bravo fino a 40 anni, poi la musica è entrata dentro di me", ha dichiarato ancora il cantante. "A me piacciono i ragazzi cattivi, i bad boys", il simpatico commento dell'interprete di Sei Bellissima. The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, sta davvero conquistando tutti e sta ottenendo un ottimo successo di pubblico.

