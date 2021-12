Antonino Cannavacciuolo, dai figli Lisa e Andrea con Cinzia Primatesta ai trenta chili persi nel 2020

23 dicembre 2021 a

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più famosi, diventato celebre non solo per il suo storico ristorante Villa Crespi (sul lago d’Orta), ma grazie anche alla sua partecipazione ad alcuni dei più celebri programmi tv sulla cucina, come Cucine da incubo e (soprattutto) Masterchef.

Nato il 16 aprile del 1975 a Vico Equense, in provincia di Napoli, sotto il segno dell’Ariete, dopo aver studiato alla scuola alberghiera ha iniziato a lavorare come chef in alcuni ristoranti, fra cui il Grand Hotel Quisisana di Capri, dove ha cominciato a cucinare sotto l’ala di Gualtiero Marchesi, celebre chef italiano diventato il suo maestro. Nel 1999 la svolta della sua carriera, con Antonino che diventa chef patron del ristorante Hotel Villa Crespi di Orta San Giulio sul Lago d’Orta, una dimora storica in stile moresco che dal 2012 come hotel è addirittura entrata nel prestigioso circuito Relais & Châteaux. Nella sua lunga carriera lo chef è stato premiato con ben 4 stelle Michelin (la prima nel 2003), ma anche con 3 forchette della Guida Gambero Rosso e 3 cappelli della Guida de L’Espresso.

Per quanto riguarda la vita privata, la moglie di Antonino Cannavacciuolo è Cinzia Primatesta e i due si sono conosciuti circa vent’anni fa quando lei lo volle a lavorare in uno dei suoi alberghi. Dopo il rapporto professionale si è arrivati a quello sentimentale: nel 2005 la coppia si è sposata e dal loro amore sono nati nel 2008 Lisa e nel 2013 Andrea. Cannavacciuolo non ha mai fatto mistero di aver sofferto per i problemi di peso: "Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male - ha sottolineato in una vecchia intervista a Oggi -. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta, sto solo un po’ più attento, ma non mi sono tolto niente". Nel 2020 è arrivato a perdere 30 chili. Lo chef è tra i tre giudici di Masterchef, l'edizione 2021-22 e sarà protagonista pure nella puntata su Sky Uno in onda giovedì 23 dicembre.

