Diletta Leotta, allenamento sexy con top e leggins super attillati, poi relax con il suo amore Brando | Video

23 dicembre 2021 a

a

a

Diletta Leotta si concede qualche giorno di relax dopo la conclusione del girone di andata di Serie A. Il volto principale di Dazn infatti dopo quattro mesi intensi di lavoro ha staccato un po' la spina, anche se non ha rinunciato ai suoi allenamenti quotidiani, anche a casa.

In un video apparso sulla sua pagina Instagram, dove può contare su 8 milioni di follower, la Leotta è immortalata proprio mentre svolge il suo allenamento con un look allo stesso tempo sportivo e sexy. Top nero e leggins super attillatissimi, con lo sfondo dell'Albero di Natale.

In una serie di storie poi pubblicate sempre sul suo canale social, la conduttrice ha postato un video in cui appare con il cagnolino Brando, al quale Diletta ha sempre manifestato il suo affetto sconfinato. E le sue storie hanno sempre raccolto una raffica di like. Il campionato di Serie A tornerà il 6 gennaio, anche se per la Leotta non saranno vacanze complete, viste l'impegno cinematografico con Chi ha incastrato Babbo Natale?, con Alessandro Siani e Christian De Sica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.