MasterChef, stasera in tv 23 dicembre su Sky Uno: le prove di abilità per formare la Masterclass di 20 concorrenti

23 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 23 dicembre 2021, secondo appuntamento della undicesima edizione di Master Chef Italia (Sky Uno, ore 21,15). Dopo una fase di Live Cooking infinito con decine di aspiranti chef, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronto per la seconda fase delle selezioni per formare la Masterclass di 20 concorrenti.

Panettoni, la classifica dei migliori nei supermercati: per Altroconsumo vince Maina, sul podio Vergani e Coop

Il momento delle prove di abilità, sarà quello decisivo. I potenziali componenti della Masterclass che hanno superato indenni la prima fase verranno divisi in tre gruppi sulla base del loro rendimento nel corso del live cooking e delle carenze o dei punti deboli emersi; ognuno dei tre gruppi dovrà affrontare una prova ideata personalmente da uno dei giudici: chef Locatelli vorrà far emergere l’originalità, chef Barbieri creerà un esame più tecnico, chef Cannavacciuolo si focalizzerà sul senso estetico e sulla sua importanza nell’impiattamento. In più, due giudici su tre - Barbieri e Cannavacciuolo - avranno ancora la possibilità di apporre la propria firma su un grembiule, come già fatto la scorsa settimana da Locatelli, dimostrando di volerci mettere la faccia rispetto ai no dati dai loro colleghi e salvare l’aspirante chef.

Una nuova stella Michelin in Umbria: è L'Acciuga dello chef Marco Lagrimino

Chi invece non riuscirà a mettere d’accordo i tre Chef stellati avrà a propria disposizione un’ultima, decisiva, chance per poter entrare nella Masterclass, la sfida finale. Una prova da dentro o fuori, in cui sarà fondamentale convincere Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli dimostrando loro di essere in grado di superare i propri errori e di avere tutti i requisiti fondamentali per poter conquistare il grembiule più ambito.

Monir, da MasterChef all'Università dei Sapori: "Non posso essere solo un cuoco amatoriale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.