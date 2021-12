Stasera in tv 23 dicembre, su La7 speciale Piazzapulita: viaggio nella galassia dei No Vax

23 dicembre 2021 a

a

a

Appuntamento con uno speciale di Piazzapulita. Se la versione ordinaria della trasmissione condotta da Corrado Formigli tornerà a gennaio, giovedì 23 dicembre va in onda uno speciale dedicato alla galassia No Vax, tra cittadini che dubitano del vaccino e paure coltivate con informazioni false. Il titolo dello speciale è L'Inganno; oltre ai reportage degli inviati di Piazzapulita ci saranno anche quelli di Fanpage.

Variante Omicron, "livello alto di contagiosità, non c'è scampo per i no-vax" è la sentenza di Crisanti

Lo speciale quindi metterà al centro la propaganda No Vax, tra cattivi maestri, forze politiche di estrema destra che si oppongono ai provvedimenti del governo e comunità nascoste nelle valli alpine. Insomma, ampia voce ai No vax, per una linea decisamente diversa da quella del direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, che ha escluso dai suoi notiziari portavoce dei diffidenti al vaccino. Appuntamento su La7 dalle 21,15.

I vaccinati contagiano come i non vaccinati? Falso. Dati e spiegazioni che inchiodano no vax e no green pass | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.