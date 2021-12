Stasera in tv 23 dicembre, su Rai1 c'è The Voice Senior: ancora Blind Audition per i quattro coach

23 dicembre 2021 a

Torna l'appuntamento con The Voice Senior (foto Rai), che andrà in onda giovedì 23 dicembre su Rai1 con la quinta puntata. Ad affiancare la padrona di casa Antonella Clerici ancora i coach Loredana Bertè, anima rock del gruppo, Orietta Berti (che ha preso il posto di Al Bano e con Jasmine Carrisi), il rapper Clementino e il cantante Gigi D’Alessio. Ad accogliere i cantanti, che si esibiscono sul palco, ci sono i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra.

Nella scorsa puntata, Orietta Berti si è aggiudicata Silvio Aloisio e Giacomo Sebastiani; Loredana Berté ha scelto Gina de Boer; Gigi D’Alessio ha ottenuto Barbara Errico, Laura Landi, Adriano Gradi e Paola Pompei, mentre Clementino ha portato nel suo team Arthur Miles, Matteo Schiavone, Angelo Di Maggio e Fabrizio Fierro. Anche giovedì 23 dicembre sessione di blind audition, quella parte del programma in cui i coach ascoltano di spalle i cantanti per formare le diverse squadre. Finora la squadra più numerosa è quella di Gigi D’Alessio con 13 concorrenti, mentre sono a 10 i suoi 3 colleghi. La nuova edizione di The Voice Senior prevede 8 puntate di cui 6 di Blind Audition, quindi di provini con i giudici che di spalle ascoltano i concorrenti. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach hanno la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team.

Nella fase del Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali, 6 per team, che passeranno al Knock Out, la semifinale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior e chi sarà quindi il successore di Erminio Sinni. Appuntamento con la quinta puntata di The Voice Senior per giovedì 23 dicembre dalle 21,25 su Rai1.

