Morgan, oggi compie 49 anni: la nuova canzone. E su Ballando: "Io vincitore morale, contro di me pregiudizi"

Morgan oggi - 23 dicembre 2021 - compie 49 anni e, in maniera abbastanza imprevedibile, festeggia pubblicando una nuova canzone dal titolo Il mio giorno. "Come ogni anno arriva il 23 dicembre, e mi piace festeggiare all’insegna della musica. Faccio io un regalo a chi mi vuole bene, un pezzo inedito che si chiama Il mio giorno e ho scritto, appunto, il giorno del mio compleanno" ha annunciato sui social. Ne parlerà nuovamente ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto del pomeriggio di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione.

Sono giorni intensi per Morgan, ospite di diverse trasmissioni televisive ma anche intervistato da diverse testate giornalistiche. Il suo terzo posto a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1, ha generato polemiche. "Io ho vinto, il concetto di vittoria è morale, è personale" ha detto a La Stampa. Non sono mancate le punture al veleno verso i giudici, o meglio una parte della giuria: "Contro di me ci sono stati solo pregiudizi presto sfatati, diffamazioni di malelingue. I giudici? Gente bravissima che ha dato il massimo in 16 anni a Ballando. Ora sarebbe giusto dare spazio ad altri, magari prendendosi un anno sabbatico. A X Factor (dove lui stesso era giudice, ndr), Mara Maionchi e Simona Ventura hanno avuto sempre l’umiltà e la delicatezza di non addentrarsi in campi meno conosciuti, dissuadevano senza mai umiliare né offendere. Qui invece possiamo parlare di bullismo verso il gesto poetico”. Si è dichiarato poi pronto per una trasmissione tutta sua: "Voglio mettere passione sfrenata per la musica, per la società, per le persone, gli incontri. Me la vorrei giocare sul campo, metterci anche la danza" ha concluso.

Questi sono giorni importanti anche sul piano personale: Morgan ha compiuto un compleanno importante perché adesso ha un anno in più del padre quando si suicidò proprio davanti ai suoi occhi. Un età che lo ha sempre reso nervoso, ora però ha superato questa fase e pochi giorni fa ha ricordato così il padre: "Quando penso a lui, mi viene voglia di abbracciarlo. Se lo avessi abbracciato e gli avessi detto che non era solo, forse oggi lui sarebbe ancora qui con me".

