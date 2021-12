L'Eredità, Alessandra campionessa mercoledì 22 dicembre. Alla Ghigliottina serviva più teoria

22 dicembre 2021 a

a

a

L'Eredità, il quiz game di Rai1, ha trovato un padrone: si tratta di Alessandra, la campionessa che si conferma - nella puntata di oggi mercoledì 22 dicembre 2021 - raggiungendo la quarta vittoria consecutiva (e un trionfo alla Ghigliottina). Così l'affascinante medico specializzando in radiodiagnostica, che ha fatto anche la scuola di medicina estetica ma sogna di fare l'attrice, fidanzata, originaria di Legnago, che vive in provincia di Rovigo, ma lavora a Ferrara, vince anche stasera. Ma alla Ghigliottina non le riesce il colpo grosso di ieri quando si è aggiudicata il montepremi di oltre 62mila euro.

L'Eredità, Alessandra nuova campionessa ma la Ghigliottina è un disastro perché non trova il Merlo

Alla Ghigliottina la campionessa ci arriva con un bottino di 200mila euro che, dopo alcuni dimezzamenti, diventa di appena 6.250 euro. Le parole da mettere insieme sono manuale, lezioni, bizzarra, tutto e complotto. Alessandra prova la soluzione con tecnica, ma quella vincente era teoria.

L'Eredità, Alessandra si conferma campionessa: Ghigliottina ancora sfortunata

Al triello ha la meglio ancora su Mattia e poi su Claudia rispondendo esattamente, al primo colpo, alla domanda decisiva sull'argomento scuola di fotografia "quale oggetto viene usato per attenuare riflessi flash" (palloncino bianco gonfio).

L'Eredità, Alessandra ancora campionessa e alla Ghigliottina spunta l'Aurora: vinti 62.500 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.