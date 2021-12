Stasera in tv, cambio di palinsesto su La7: Eden al posto di Non è l'Arena

22 dicembre 2021 a

a

a

Cambio della programmazione stasera in tv, mercoledì 22 dicembre, su La7. Non andrà in onda Non è l'Arena, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Massimo Giletti. Il cambio di palinsesto annuncia che al posto di Non è l'Arena ci sarà Eden Un pianeta da salvare - Speciale Missione pianeta, approfondimento a cura di Licia Colò. Nessun problema per Massimo Giletti né tantomeno per Non è l'Arena, considerato uno dei programmi più seguiti della rete. Molto semplicemente il periodo natalizio condiziona sempre i palinsesti delle televisioni e ovviamente vale anche per La7.

Il punto sulla pandemia e il caso Adriatici al centro della puntata di Zona Bianca

Non è stato annunciato quando riprenderà il talk condotto da Massimo Giletti, ma a questo punto pare ovviamente scontato che non accadrà prima del nuovo anno, anche se non è escluso che mercoledì 29 dicembre possa andare in onda un'ultima puntata relativa al 2021. Certo, il cambio di palinsesto senza una dovuta e massiccia comunicazione è sembrato un po' strano.

A Chi l'ha visto? il caso di Denise Pipitone e l'archiviazione

Resta il fatto che questa sera la protagonista su La7 sarà Licia Colò con il suo Eden. Classe 1962, nata a Bussolengo, Licia Colò è conduttrice televisiva, ma anche autrice, scrittrice e blogger. Nota al grande pubblico e molto amata dallo stesso per aver presentato programmi importanti come Alle Falde del Kilimangiaro, ma anche per la sua attività di divulgazione scientifica. Colò, inoltre, è autrice di vari libri che raccontano in particolare degli animali e delle sue esperienze in giro per il mondo. In passato è stata iscritta all'Ordine dei giornalisti del Lazio come pubblicista. Negli anni è stata più volte sanzionata e sospesa perché il codice deontologico vieta agli iscritti ogni forma di pubblicità commerciale. Dopo diverse sanzioni, nel Duemila è stata definitivamente radiata e il suo ricorso è stato respinto. Dal 9 ottobre 2019, conduce Eden un pianeta da salvare per il quale ha vinto il Premio Flaiano.

Pinocchio, i luoghi del film di Garrone: location tra Toscana, Puglia e Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.