Stasera in tv mercoledì 22 dicembre, Zona Bianca su Rete 4: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, mercoledì 22 dicembre, su Rete 4 dalle ore 21.20 va in onda Zona Bianca, programma di informazione prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi, che andrà avanti fino alla prossima estate. Nella puntata in onda questa sera si parlerà naturalmente della situazione pandemica che sta vivendo il nostro Paese e del tipo di festività che ci attendono. La puntata precede di qualche giorno il ponte di Natale e Santo Stefano e nella giornata di domani, giovedì 23 dicembre, è calendarizzata la cabina di regia per le ulteriori scelte restrittive del governo che saranno prese con l'obiettivo di cercare di rallentare il più possibile la diffusione del virus. Secondo le indiscrezioni il governo vuole velocizzare la somministrazione della terza dose, ridurre la durata del green pass e aumentare le categorie professionali obbligate alla vaccinazione. Nella conferenza di fine anno, il premier Mario Draghi ha ribadito che tutte le decisioni verranno prese dopo la cabina di regia, ma ha scongiurato un eventuale lockdown per chi ha aderito alla campagna vaccinale.

Nella puntata di Zona Bianca di stasera non si parlerà soltanto di Covid 19. La produzione ha anticipato che sarà affrontato anche il tema della legittima difesa e tra gli ospiti ci sarà Massimo Adriatici, l’ex assessore di Voghera parla per la prima volta dopo l’uccisione di Youns El Boussettaoui che è avvenuta nel luglio scorso. Un delitto che ha diviso in due l'Italia: da una parte chi ritiene che l'ex assessore abbia volutamente sparato allo straniero, dall'altra chi sostiene che sia stata soltanto legittima difesa.

Una puntata pre natalizia, dunque, come sempre concentrata sull'attualità e che si annuncia interessante anche per la presenza di ospiti importanti. In studio ci sarà anche Flavio Briatore che sul Covid ha tenuto sempre posizioni molto nette, contrarie alle chiusure. E’ possibile seguire il programma anche nella sezione delle dirette su Mediaset Infinity, scegliendo tra i canali Rete 4.

