Chi l'ha visto?, il caso di Denise Pipitone e l'archiviazione: stasera in tv, 22 dicembre, su Rai3

Stasera in tv, mercoledì 22 dicembre 2021, nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? (Rai3, ore 21,20) lo storico programma di servizio utile per per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara e che - negli ultimi anni - approfondisce i casi di cronaca nera che maggiormente catturano l'attenzione del pubblico. Al timone del programma sempre Federica Sciarelli che guida il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi.

Nella puntata di oggi spazio di nuovo al caso di Denise Pipitone. Infatti il GIP ha archiviato il caso ma della bambina, ormai ragazza, non c’è ancora traccia. La madre Piera Maggio cerca la verità e spera di poterla ottenere prima o poi. In trasmissione anche il caso di tre donne scomparse Sara di 40 anni sparita a Vigevano, Giovina scomparsa da 4 anni e Incoronata di 72 anni sparita ormai da alcuni giorni. Che fine hanno fatto?

