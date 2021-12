Pinocchio, i luoghi del film di Garrone: location tra Toscana, Puglia e Lazio. Stasera in tv 22 dicembre su Rai1

22 dicembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 22 dicembre 2021, su Rai1 va in onda dalle ore 21,30 il film Pinocchio (pellicola del 2019) del regista Matteo Garrone che vede Roberto Benigni proprio nel ruolo del celebre burattino.

La trama è quella classica. Geppetto, un vecchio intagliatore, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un burattino. Una volta terminata l'opera, accade qualcosa di magico: il burattino prende vita e inizia a parlare, camminare, correre e mangiare, come qualsiasi bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio e lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, però, non è facile essere un bravo bambino: lasciandosi portare facilmente sulla cattiva strada, capitombola da una disavventura all'altra in un mondo popolato di fantasiose creature. La sua più cara amica, la Fata Turchina, cercherà di fargli capire come il suo sogno di divenire un bambino vero non potrà mai avverarsi fino a quando non cambieràmodo di vivere.

Il film è stato interamente girato in Italia, con le location che si trovano prevalentemente in tre regioni: Toscana, Lazio e Puglia. Davvero molto belli i luoghi che fanno da scenario al film. In Toscana, a Sinalunga, per l'esattezza nella frazione di La Fratta, località della Val di Chiana senese dove sorge la Cappella di San Michele, impreziosita dagli affreschi di Giovanni Antonio Bazzi, è stato ricostruito il villaggio di Pinocchio. Nel Lazio la splendida Villa Catena, che compare più volte nella pellicola (per esempio nella scena finale): sorge a Poli, vicino Roma, ed è famosa anche per essere stata acquistata nel dopoguerra da Dino De Laurentiis per amore di Silvana Mangano. In Puglia molte scene sono state girate nelle province di Bari e Brindisi. Per esempio le immagini della casa della Fata Turchina sono state girate tra la Masseria Patrone e la Masseria Jesce, che sorgono sull'Appia Antica a una decina di chilometri dal paese di Altamura. Nel centro di Noicàttaro, in provincia di Bari, sorge il Teatro di Mangiafuoco Gigi Proietti ovvero, il Teatro Cittadino Nojano, con soli 50 posti, a quanto pare il più piccolo del mondo e adesso sotto le cure del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

