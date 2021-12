Roby Facchinetti, cinque figli: Francesco è arrivato dalla relazione con Rosaria Longoni

22 dicembre 2021 a

Roby Facchinetti, all'anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto del pomeriggio di Rai1 che si occupa di attualità ma anche di personaggi di fiction e televisione, nella puntata odierna di mercoledì 22 dicembre 2021. Sarà intervistato dalla padrona di casa Serena Bortone. Cantante e tastierista dei Pooh, ma anche cantautore, ha scritto alcune delle più famose canzoni del repertorio della band, da Piccola Katy a Pensiero, da Tanta voglia di lei a Noi due nel mondo e nell'anima.

Facchinetti, originario di Bergamo, 77 anni, ha ereditato dalla madre e dal nonno la sua passione per la musica. Nel 1958 ha fondato un primo gruppo musicale (I Monelli) con cui ha iniziato a fare la prima esperienza artistica e lavorativa in un locale di Riccione. Nel 1964 la sua band di allora (i Pierfilippi e Les Copains) ha affiancato la band dei Pooh durante un concerto. Il gruppo, orfano del tastierista, ha proposto a Facchinetti di entrare a farne parte: con la benedizione dei Les Copains Roby si è quindi unito alla band e ha dato la svolta alla sua carriera.

Per quanto riguarda la vita privata, Facchinetti si è sposato per la prima volta nel 1970 con Mirella Costa, dalla quale ha due figlie: Alessandra Facchinetti, nota stilista italiana, e Valentina. Successivamente, però, nel 1979 i due si separeranno e l’artista andrà a convivere con Rosaria Longoni, la madre di Francesco Facchinetti. Nel 1989 Roby si è sposato per la seconda volta, con Giovanna Lorenzi con cui ha avuto altri due figli: Roberto e Giulia. Attualmente Roby Facchinetti abita insieme alla moglie Giovanna e ai figli nel quartiere di Conca Fiorita, a Bergamo.

