L'Eredità, Alessandra ancora campionessa e alla Ghigliottina spunta l'Aurora: vinti 62.500 euro

21 dicembre 2021 a

a

a

Secondo appuntamento settimanale con L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni a partire dalle 18,45. A sfidarsi al Triello sono stati la campionessa uscente Alessandra, Mattia e la new entry Filippo. A imporsi in un appassionante duello è stata proprio Alessandra, che quindi ha confermato il titolo. La campionessa si è quindi presentata con il massimo dei montepremi alla Ghigliottina, vale a dire 250.000 euro.

L'Eredità, Alessandra nuova campionessa ma la Ghigliottina è un disastro perché non trova il Merlo

Un bottino che però si è ridotto a 62.500 euro dopo le parole Reni, Salsa, Principessa, Mattinata e Ramazzotti. Alessandra, dopo il consueto minuto di tempo per formulare la risposta, ha optato per il termine Aurora. Una soluzione che si è rivelata quella esatta. A questo punto il conduttore Flavio Insinna ha portato la stessa campionessa verso chiavi diverse. La risposta giusta per la Ghigliottina era però proprio Aurora, nonostante lo stesso Insinna sembrava spingere Alessandra a deduzione totalmente opposte. Da qui il brindisi in studio. La campionessa si è portata a casa 62.500 euro.

L'Eredità, Mattia ancora campione. Stavolta però la Ghigliottina è sfortunata

L'Eredità torna comunque domani, mercoledì 22 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45. Insieme alla campionessa Alessandra anche Mattia e Filippo, suoi rivali al Triello. Ma per Alessandra ci saranno 62.500 euro in più. Un bottino niente male.

L'Eredità, Alessandra si conferma campionessa: Ghigliottina ancora sfortunata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.