Elisa Di Francisca, l'aborto a 18 anni dopo essere rimasta incinta di un fidanzato violento: ora ha due figli

Elisa Di Francisca è stata una fiorettista italiana, capace di raccogliere al meglio la pesante eredità di Valentina Vezzali e Giovanna Trillini. E' stata campionessa olimpica a Londra 2012 e argento a Rio de Janeiro. Per quanto riguarda la vita privata, attualmente è felicemente sposata con Ivan Villa e pochi giorni fa è diventata mamma per la seconda volta: dopo Ettore, nato nel 2017, la schermitrice ha dato alla luce Brando, ultimo arrivato in una famiglia e per il quale ha rinunciato alle Olimpiadi.

Elisa Di Francisca, prima dei due figli con Ivan Villa la storia con Claudia: "Ho giocato troppo con i suoi sentimenti"

Nel suo libro Giù la maschera, ha ricordato la violenza di un fidanzato del liceo a Jesi, dove è nata e cresciuta, il rapporto passionale con l’allenatore Stefano Cerioni e il duello con la sua “miglior nemica”, Valentina Vezzali. Ma soprattutto lo stesso sofferto amore-odio per il padre che il tennista Andrè Agassi ha avuto con il suo (“Quando ho letto il suo libro Open ho capito molto” ha dichiarato). In un suo secondo libro, dal titolo Confessioni di una campionessa imperfetta, ha raccontato ancora la brutta esperienza con un ex fidanzato ai tempi del liceo: "Sono rimasta incinta dello stesso fidanzato geloso e manesco che mi aveva allontanato anche dalla scherma. Ho interrotto la gravidanza, cercando di cancellare quel momento. Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna”, ha affermato tempo fa.

Elisa Di Francisca, "brutalizzata da un mio ex". Poi l'amicizia speciale con una poliziotta

Sulla storia con l'ex allenatore Cerioni, questa è finita dopo la decisione di lui di andare ad allenare in Russia la rivale Deriglazova. "Per me è stato un doppio tradimento - ha rivelato in una vecchia intervista -, mi sono infuriata, ho fatto a botte, ero così fuori di me che mi sono fatta un taglio di capelli pazzo". Nel suo passato anche una relazione saffica con Claudia, una compagna di squadra da cui si sentì attratta: "E' nata come una bellissima amicizia, è successo in modo naturale - ha spiegato tempo fa -. Non è stata una storia omosessuale, non mi sono domandata è donna, uomo, adesso che faccio, dove metto le mani? E' successo e basta. Il primo bacio? Forse io, lei non avrebbe mai osato. Io ero eterosessuale. Eravamo veramente una la metà dell’altra". Poi la rottura: "Forse ho giocato un po' troppo con i suoi sentimenti", ha spiegato recentemente la Di Francisca, e i due figli con Ivan Villa. Elisa Di Francisca è tra gli ospiti di Alessandra De Stefano ne Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero, in onda su Rai2 martedì 21 dicembre.

Di Francisca spara a zero su Errigo e il ct Cipressa. Velasco: "Parole disgustose"

