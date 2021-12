Dal caso di David Rossi al viaggio di Camilla, stasera martedì 21 dicembre Le Iene su Italia 1

21 dicembre 2021 a

Ultimo appuntamento del 2021 con Le Iene, trasmissione di punta di Italia 1. Questa sera, martedì 21 dicembre, saranno Nicola Savino e la Gialappa’s Band a condurre il programma, con una partner a sorpresa. La puntata, inizio alle ore 21.15, si annuncia ricca e molto intensa. Antonino Monteleone tornerà a parlare della morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio in centro a Siena. Dopo l'audizione di Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, la vicenda è tornata al centro dell'attenzione generale. I pm negano le sue tesi e contestano la sua presenza nell'ufficio di David Rossi, subito dopo la sua morte. La procura di Genova ha deciso di aprire un nuovo fascicolo. Non solo il caso David Rossi per Monteleone che si occupa anche del futuro della presidenza della Repubblica incontrando Pierluigi Bersani, Pierferdinando Casini, Massimo D’Alema, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini e a loro chiede una previsione.

Amedeo Goria, invece, è la vittima dello scherzo de Le Iene. Complice di Nicolò De Devitiis è Vera Miales, la fidanzata 36enne del giornalista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello. Goria, per dimostrare che il loro è vero amore, verrà messo davanti a tre diverse prove.

Nel corso della puntata de Le Iene spazio all’ultimo capitolo de “Il viaggio di Camilla: la storia di una ragazza in lotta con se stessa che vuole tornare a sperare”. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli hanno raccontato la delicatissima e dolorosa vicenda della giovane a cui è stato diagnosticato il Disturbo Borderline di Personalità. Il racconto del viaggio in moto che ha intrapreso e che ha come destinazione la Slovenia. In viaggio anche Andrea Schiavone, massofisioterapista di molti atleti che ha deciso di accompagnarla per continuare a dare a Camilla il suo aiuto.

