Domenico Fioravanti, dal ritiro a causa dell'ipertrofia cardiaca alla figlia Diletta con Roberta Fontana

21 dicembre 2021 a

a

a

Domenico Fioravanti è un ex nuotatore, che ha avuto l'onore di diventare campione olimpico. Ha segnato i primi record mondiali nel nuoto e poi a causa di una malattia è stato costretto a ritirarsi ben prima del previsto. Dopo il nuoto è diventato imprenditore, entrando anche in politica con il Movimento 5 stelle. Nato a Trecate il 31 maggio 1977, sotto il segno dei Gemelli, la sua vita è appunto stata contrassegnata da grandi successi nella disciplina del nuoto ma non solo.

Domenico Fioravanti, dalla figlia Diletta con Roberta Fontana alla delusione per la politica

Domenico ha iniziato come allenatore federale presso il Libertas Nuoto Novara dove rimarrà fino al 1999. Il suo primo successo è arrivato quando ha vinto una medaglia europea nella staffetta 4 x 50 metri stile libero. La sua specialità, però, è lo stile rana che gli darà tante soddisfazioni. La sua carriera infatti, ha toccato l’apice quando ha conquistato l’oro nelle Olimpiadi di Sydney 2000 con i 100 e nei 200 metri rana. In quelle due stagioni è stato anche due volte campione europeo nei 100 metri rana. La sua carriera da nuotatore ha però subito un arresto nel 2004 a causa di una ipertrofia cardiaca che lo ha costretto prematuramente al ritiro.

Stefano Garzelli, dal rapporto con Marco Pantani ai quattro figli con la moglie spagnola Maria

In seguito alla sua dipartita dal mondo sportivo, il campione ha deciso di dedicarsi al mondo degli affari e alla politica. Nel 2018 si è candidato (senza successo) alla Camera dei Deputati con il Movimento 5 stelle. Per quanto riguarda la vita privata, il campione olimpico di rana è sposato con Roberta Fontana dal 2016 e ha una figlia, Diletta, nata nel 2017. Domenico Fioravanti è tra gli ospiti di Alessandra De Stefano ne Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero, in onda martedì 21 dicembre su Rai2.

Su Rai2 Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero: gli ospiti di Alessandra De Stefano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.