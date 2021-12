Alessandra De Stefano, il marito Philippe Brunel ha avuto una figlia dalla prima moglie Christine Bravo

21 dicembre 2021 a

Alessandra De Stefano è una giornalista tra le più apprezzate dal pubblico, recentemente nominata direttrice di RaiSport. La sua carriera sarebbe iniziata un po’ per caso mentre lavorava come insegnante. Oggi è appunto una delle professioniste sportive più note e richieste sul piccolo schermo nostrano, dove si occupa prevalentemente di ciclismo ma non solo.

Alessandra De Stefano, la carriera a Raisport e l'amore per Philippe Brunel. Chi è la conduttrice di Il Circolo degli Anelli

Alessandra De Stefano è nata a Napoli il 17 marzo del 1966 sotto il segno zodiacale dei Pesci. La sua carriera nel mondo del giornalismo italiano è cominciata nel 1992 quando stava per concludere i suoi studi universitari in Storia dell’arte alla Sapienza di Roma e nel contempo insegnava anche in una scuola e qui si tenevano appunto, alcuni corsi di giornalismo.

Rai, accordo sulle nomine: Maggioni al Tg1. De Stefano allo sport al posto di Bulbarelli

Per quanto riguarda la vita privata, la giornalista è convolata a nozze con lo scrittore e giornalista, Philippe Brunel. La coppia si è sposata il 4 novembre del 2006 e da allora la De Stefano si divide facendo la pendolare fra la sua casa a Roma e quella a Parigi. Classe 1956 Philippe Brunel è uno scrittore e giornalista francese che lavora a L’Équipe. E’ inoltre anche autore di diversi libri come il bestseller Gli ultimi giorni di Marco Pantani. Dal punto di vista sentimentale sappiamo che prima del suo matrimonio con Alessandra De Stefano, è stato sposato con la presentatrice televisiva Christine Bravo (nel 1991) con la quale ha avuto anche una figlia. Alessandra De Stefano è la conduttrice de Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero, una sorta di sequel della fortunata trasmissione dedicata alle Olimpiadi di Tokyo in versione natalizia. Appuntamento dalle 21,20 su Rai2.

Su Rai2 Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero: gli ospiti di Alessandra De Stefano

