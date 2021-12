Su Rai 3 stasera martedì 21 dicembre torna CartaBianca: ospiti e anticipazioni

21 dicembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 21 dicembre, su Rai 2 come tutte le settimane appuntamento con CartaBianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Come sempre obiettivo sull'attualità a partire dal Covid 19. La variante Omicron sta iniziando a diffondersi con maggiore velocità e il governo vuole correre ai ripari, approvando subito altre restrizioni per evitare che le feste di Natale si trasformino in una vera e propria bomba pandemica. Per la giornata di giovedì 23 dicembre è stata convocata la cabina di regia e sono diversi i possibili provvedimenti sui cui la politica e il mondo scientifico dovranno confrontarsi. Si va dall'estensione dell'obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori alla riduzione della validità dei super green pass, da limitazioni per le feste di Natale e Capodanno, a maggiore severità all'interno dei mezzi di trasporto pubblico. L'aumentare dei nuovi casi e dei ricoveri, spingeranno decisamente l'esecutivo guidato da Mario Draghi a ulteriori misure. Le indiscrezioni iniziano già a filtrare e stasera se ne parlerà a CartaBianca.

Si continuerà a discutere anche della situazione politica che si appresta a vivere il Paese. L'elezione del nuovo presidente della Repubblica è ormai alle porte e i giochi sono iniziati. Su un fronte c'è il partito trasversale che vorrebbe che a salire al Quirinale fosse Mario Draghi, sull'altro chi preferisce una soluzione diversa per non "perdere" il primo ministro. In mezzo i sostenitori della candidatura di Silvio Berlusconi. Alla fine chi la spunterà? Le trattative sono già iniziate da un pezzo ma sarà decisivo il prossimo mese.

Anche nella puntata di questa sera gli ospiti di CartaBianca saranno autorevoli e numerosi. Come da abitudine la produzione li ufficializzerà via social solo quando mancherà poco all'inizio della puntata.

