Sara Simeoni, il figlio Roberto con il marito Erminio Azzaro: la delusione in politica con Alessandra Moretti

Sara Simeoni è una delle atlete più importanti dello sport italiano. Ex saltatrice in alto, riuscì a conquistarsi la Medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Mosca nel 1980. Fra le sue vittorie più importanti da segnalare il campionato europeo che vinse nel 1978, le due medaglie d’oro alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo oltre a quattro titoli di campionessa europea indoor.

Sara Simeoni, il marito Erminio Azzaro è stato il suo allenatore: dal matrimonio il figlio Roberto

Sara Simeoni è nata in Veneto e più precisamente a Rivoli Veronese, il 19 aprile del 1953 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha cominciato molto presto a frequentare le pedane di atletica, aveva soli 13 anni e si è dedicata al salto in alto essendo già all’epoca, alta all’incirca 178 centimetri. Durante la sua carriera è stata per ben quattordici volte campionessa italiana detenendone il primato azzurro dal 1971 al 2007. Ha insegnato anche all’università di Scienze Motorie. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposata con Erminio Azzaro. I due si sono conosciuti grazie alla loro passione sportiva e sono poi convolati a nozze nel 1987. Dalla loro unione è nato un figlio, Roberto. Nel 2014 Sara Simeoni fu eletta Atleta del Centenario insieme ad Alberto Tomba (in occasione dei 100 anni del Coni).

Sara Simeoni, da regina olimpica a star della tv: la diva italiana del salto in alto

Per lei anche un'esperienza in politica. "Avevo sempre detto di no a Forlani, a Prodi, a Berlusconi. Ho detto sì ad Alessandra Moretti entrando nella sua lista civica alle regionali del 2017 - ha raccontato in una vecchia intervista -. Perché era una donna, anche se non credo alle quote rosa. Perché s’è mossa per venire qui, a casa. Perché sembrava interessata allo sport nelle scuole. Totale: sono stata la più votata in tutta la regione: 2.223 voti. Ma al posto mio è andato avanti uno di Vicenza che di voti ne aveva presi 400 o giù di lì. La Moretti, mai più vista né sentita". Sara Simeoni è tra gli ospiti de Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero, in onda martedì 21 dicembre su Rai2.

Su Rai2 Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero: gli ospiti di Alessandra De Stefano

