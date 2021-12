Jury Chechi, i figli Dimitri e Anastasia da Rosella Sambruna: l'impresa dopo la malattia superata dal padre

21 dicembre 2021 a

Jury Chechi una leggenda dello sport italiano, soprannominato il Signore degli Anelli. Chechi infatti è il campione più grande nella specialità che lo ha visto dominare in modo assoluto negli anni Novanta, con il culmine dell'oro olimpico ad Atlanta nel 1996. Jury Chechi è nato sotto il segno della Bilancia a Prato, e festeggia il compleanno l’11 ottobre. Classe 1969, è stato più forte degli infortuni, realizzando una carriera straordinaria.

Jury Chechi, da Rosella Sambruna i figli Dimitri e Anastasia: lei è appassionata di cavalli

Il suo strepitoso oro olimpico ad Atlanta, nel 1996, ha fatto la storia. Si è avvicinato allo sport grazie alla sorella, che frequentava ginnastica artistica, e nel 1976 i genitori, che lo hanno chiamato Jury in onore del cosmonauta Gagarin, lo hanno iscritto in palestra. Jury Chechi ha realizzato il suo sogno sportivo ma anche quello di avere una famiglia tutta sua. Ha una compagna, Rosella Sambruna, da cui ha avuto due figli, che si chiamano Dimitri Chechi (nato nel 2003) e Anastasia Chechi (nata nel 2005), quest'ultima appassionata e praticante di equitazione.

Circolo degli anelli, siparietto Jury Chechi-Roberto Bolle: il super stretching dell'acrobata

Si è dedicato alla produzione di vini e ha avuto anche un ruolo in politica. Tra le curiosità sul suo conto, è stato consigliere comunale a Prato, e ha esordito come conduttore, commentatore sportivo e giudice in alcuni programmi tv. A 34 anni ha partecipato ai Giochi di Atene 2004, per una promessa fatta al padre che aveva superato una brutta malattia. E' qui che ha chiuso con un favoloso bronzo. Jury Chechi è tra gli ospiti del fortunato programma di Rai2, Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero, in onda martedì 21 dicembre.

Su Rai2 Il Circolo degli Anelli sotto l'Albero: gli ospiti di Alessandra De Stefano

