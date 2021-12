Gloria Paul, dal figlio Jason con Piero Piccioni all'incidente domestico che l'ha costretta alla sedia a rotelle

21 dicembre 2021 a

a

a

Gloria Paul è un'attrice, cantante e ballerina inglese naturalizzata italiana. Nata a Londra il 28 febbraio 1940, può essere definita come una sorta di prima showgirl. Nel 1961, a 21 anni, arrivò in Italia, dove è si affermò al cinema e in tv. E' ricordata per il fisico da pin up e per essere stata prima ballerina e soubrette in diverse trasmissioni di varietà. Figlia di un giornalista del Financial Times e di una cantante lirica, ha cominciato a danzare all'età di tre anni.

Giunta a Roma nel 1961 in tournée con l'Alaria Ballet, ha deciso di lasciare la compagnia di balletto iniziando la carriera cinematografica (in totale girerà più di 20 film), apparendo al fianco di grandi interpreti, sia internazionali che della commedia all'italiana.

Dik Dik, tra i fondatori Pietro Montalbetti: dal lavoro alla Edison al legame con Papa Montini

Dotata di grande fascino, ha spesso interpretato il prototipo di donna bella e irraggiungibile. Ha lavorato in diversi film con i comici più in auge del momento: Totò (in Totò, Peppino e... la dolce vita, 1961, e televisivo Don Giovannino, 1967), Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello, Lando Buzzanca e Walter Chiari, ma soprattutto col duo comico siciliano Franco e Ciccio, interpretando assieme a loro diverse pellicole, tra cui I due evasi di Sing Sing (1964), Due mafiosi contro Goldginger (1965) e I due figli di Ringo (1966), in cui si è esibita anche in un balletto.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto un figlio, Jason, dal musicista Piero Piccioni. Nel 1996, quando uscì il suo ultimo film, è rimasta vittima di un grave incidente domestico nella sua casa a Roma. Un'esperienza da lei raccontata anche in una vecchia puntata del Maurizio Costanzo Show: mentre si stava facendo la doccia, il controsoffitto del bagno cedette improvvisamente, trascinando nel crollo anche un boiler che le rovinò la schiena, frantumandole alcune vertebre e in più punti anche le gambe, lesionandole irreparabilmente la colonna vertebrale. Si riprese dopo una lunga degenza, ma da allora è costretta a vivere su una sedia a rotelle, paralizzata dalla vita in giù. Gloria Paul, con suo figlio Jason Piccioni, sono ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 21 dicembre.

Lucrezia Lando, chi è la ballerina che ha affiancato Andrea Iannone: le voci di flirt e l'amore per Marco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.