Uomini e donne, Roberta annuncia la scelta tra Luca e Samuele: nuovo cavaliere per Gemma

Ancora una puntata ricca di colpi di scena a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 dalle 14,45. Nell'appuntamento di martedì 21 dicembre, Gemma Galgani, veterana della trasmissione, racconterà i suoi recenti bei momenti vissuti con Leonardo Bozzetti, con cui è scattato anche un bacio.

Secondo alcune anticipazioni tuttavia la dama di Torino farà un’altra piacevole conoscenza: si tratta di un nuovo cavaliere e vedremo come verrà accolto dalla Galgani. Probabilmente Gemma rivelerà pure come con Leonardo ci siano stati altri momenti di passione. Come riportato inoltre dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, Gemma Galgani sarà anche protagonista di un momento a sfondo natalizio con Tina Cipollari. Sempre nella puntata di martedì 21 dicembre, la tronista Roberta Ilaria Giusti annuncerà, nel corso della trasmissione, di aver preso la sua decisione.

La ragazza ha infatti finalmente una preferenza tra i due corteggiatori. Dopo la scelta veloce e improvvisa di Andrea Nicole Conte (Ciprian) che ha provocato numerose polemiche, anche Roberta quindi è pronta a effettuare la sua scelta tra Luca e Samuele: quest'ultimo il classico bravo ragazzo, l'altro più misterioso e forse anche per questo (secondo i bene informati) il favorito nella decisione della tronista. Entrambi saranno in studio per lei. Dopo Natale andrà in onda la puntata della scelta finale. Intanto appuntamento con Uomini e donne su Canale5 alle 14,45 di martedì 21 dicembre.

