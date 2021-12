Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, chi è Barù il nipote di Costantino Della Gherardesca

20 dicembre 2021 a

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, conosciuto come Barù, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L'ufficialità l'ha data Alfonso Signorini, una sorpresa perché il nipote d'arte non era emerso tra i vari papabili ad entrare nella casa del reality di Canale5. "Appassionato di enologia, personalità poliedrica ed estremamente affascinante, Barù sarà sicuramente una presenza molto interessante all’interno della casa" ha sottolineato proprio Signorini nell'annunciare l'ingresso di Barù nella casa del GF Vip

Barù non è per niente a digiuno di televisione: ha partecipato a Pechino Express in coppia con suo zio (arrivando al terzo posto) e come giudice al programma Cuochi e Fiamme. Ha fatto anche parte del cast di Detto Fatto. Discendente di una famiglia di nobili origine, è il nipote di Costantino della Gherardesca. I due hanno studiato insieme in un collegio in Svizzera, poi Barù si è trasferito negli stati Uniti, tra il Nevada e la California, insieme alla madre e alla sorella. Ha studiato all'Università di San Diego, dove si è laureato in storia. Si è poi specializzato in enologia, durante un viaggio in Argentina nel 2006. Ha lavorato in diverse cantine sia in Italia che all'estero, come in Australia.

Attualmente vive a Bolgheri, in Toscana. E’ appassionato di sport: si dedica prettamente alla lotta libera e al football. Ama viaggiare e ha un profilo Instagram da quasi 40mila followers. Attualmente c'è molto mistero sulla sua vita sentimentale. In passato è stato fidanzato con la conduttrice Victoria Cabello e indiscrezioni hanno rivelato di una relazione con Benedetta Mazzini, figlia della cantante Mina.

