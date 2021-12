I fatti vostri, Marcello Cirillo torna dopo quattro anni: "Sarò ospite dopo il fermo biologico"

Francesco Fredella 20 dicembre 2021 a

Manca dagli studi di via Teulada a Roma dal 2017. "Esattamente dall'ultima puntata che mi ha visto come protagonista, era il 31 maggio", dice Marcello Cirillo a Rtl 102.5 News durante Trend & Celebrities. Ora torna a I fatti vostri, lo storico programma di Rai 2 con Salvo Sottile e Anna Falchi che hanno preso in mano le redini dopo anni di conduzione nelle mani di Giancarlo Magalli (si dice che sia ai ferri corti con Cirillo). Il suo ritorno sembra una rivincita.

"Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, adesso lo sanno tutti", racconta. "Io e Michele Guardì ci siamo sentiti, abbiamo avuto un lungo colloquio. Poi causalmente ci siamo incontrati la scorsa estate in Calabria, in una località di mare, anche con Giovanna Flora, autrice di riferimento de I Fatti vostri. Sono stato chiamato da Giovanna che mi ha detto: Abbiamo pensato di averti ospite il 22. Mi sono emozionato. Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia", continua.

Poi aggiunge: "Canterò e suonerò durante la puntata. Sto pensando a quale pezzo fare". Per Cirillo si tratta di un vero ritorno alla vita di sempre. Un'ospitata, per adesso, nulla di più. Ma tutto ciò lo rende felice e un po' agitato. "Torno lì dove tutto ebbe inizio e dove tutto finì", conclude nel suo intervento a Rtl.

