Nathaly Caldonazzo al GF Vip, in un altro reality a cui aveva partecipato si era lasciata con l'ultimo fidanzato

Nathaly Caldonazzo stavolta entra davvero nella casa del Grande Fratello Vip, dopo diverse settimane in cui il suo arrivo tra gli concorrenti era stato dato per imminente. Ora c'è anche l'ufficialità da parte di Alfonso Signorini, padrone di casa del reality in onda ogni lunedì e venerdì su Canale5. Stasera - 20 dicembre 2021 - tocca dunque alla shwgirl romana.

Nathaly, 52 anni, è figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell - ex Bluebell del Lido di Parigi - e dell'imprenditore romano Mario Caldonazzo. Inizialmente modella, poi ballerina infine attrice, Nathaly ha fatto parte del corpo di ballo di Fantastico 10, è diventata primadonna degli spettacoli del Bagaglino, partecipato a fiction (Centovetrine), opere teatrali (La bisbetica domata) e musical (Le magie del Moulin Rouge). Negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality: L'isola dei famosi e Temptation Island.

A livello sentimentale, un grande spazio nella sua vita l'ha occupata la relazione con l'attore Massimo Troisi. I due sono stati insieme dal 1992 sino alla morte dell'attore. Nathaly ha poi fatto coppia con l'imprenditore Riccardo Sangiuliano, insieme hanno avuto Mia. Ha intrapreso il percorso di Temptation Island Vip con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, ma ne è uscita da single, affermando di non rinnegare la partecipazione a un reality senza il quale non avrebbe scoperto chi aveva al suo fianco.

