Stasera in tv ultima puntata dell'anno di Quarta Repubblica. Gli ospiti di Nicola Porro e le anticipazioni

Stasera in tv, lunedì 20 dicembre, su Rete 4 ultimo appuntamento dell'anno con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro. Programma settimanale dedicato ai fatti di attualità più importanti con approfondimenti sui temi della politica, dell'economia, della cronaca e ovviamente della sanità, considerato che siamo nel pieno della quarta ondata della pandemia da Covid 19. Diamo uno sguardo alle anticipazioni sulla trasmissione Mediaset. Obiettivo puntato sulle restrizioni per le festività natalizie. Quali sacrifici dovranno sopportare famiglie, ristoratori e gestori dei locali per cercare di arginare la diffusione del virus? Per giovedì 23 dicembre è stata convocata la cabina di regia per la gestione dell'emergenza. Il Natale è ormai alle porte e ipotizzare cambiamenti immediati è difficile, ma non è escluso che ci saranno nuove restrizioni in vista dell'ultimo dell'anno. Gli albergatori sono già alle prese con le disdette. Gli aumenti dei casi positivi e dei ricoveri fanno ovviamente da deterrente e sono molte le famiglie che preferiscono annullare le vacanze di Capodanno.

Non solo Covid 19, però, nella puntata di questa sera. Saranno analizzate le motivazioni della condanna in primo grado di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, in provincia di Reggio Calabria, che era diventato simbolo dell'accoglienza dei migranti, ma si parlerà anche della diffusione delle baby gang e di occupazioni e compravendite abusive delle case popolari. Durante Quarto Grado si parlerà anche del caso di David Rossi, l'ex manager della comunicazione di Banca Mps, morto otto anni fa dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Il lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta ha portato alla scoperta di nuovi particolari che coinvolgono la magistratura. Numerose e sdegnate le reazioni del mondo della politica che ora più che mai sembra voler andare fino in fondo sulla vicenda.

Come tutti i lunedì diversi e autorevoli gli ospiti nel salotto di Nicola Porro. E' annunciata la partecipazione del direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia; del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca; del sociologo Nicola Ferrigni e di Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Tommaso Labate, Tobias Piller, Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo, Francesca Fagnani, Daniele Capezzone e Hoara Borselli.

