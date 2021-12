Grande Fratello Vip, altri due nuovi concorrenti: chi sono. Stasera in tv 20 dicembre 2021 su Canale5

20 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv - lunedì 20 dicembre 2021 - consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 su Canale5 (dalle ore 21,40). Anche nella puntata di oggi ci saranno due nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia. Si tratta di Natalie Caldonazzo, già annunciata da tempo, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, conosciuto come Barù. Ma non è finita qui perché nella puntata del 3 gennaio 2022 sono previsti altri due ingressi, al momento top secret.

Eva Grimaldi, i flirt e la relazione finta con Gabriel Garko. I due matrimoni e ora il GF Vip: "Sono gelosissima di Emma"

Intanto gli ultimi concorrenti entrati e dato nuovo lustro alla trasmissione che dovrà durare fino al 14 marzo 2022. Ma, dopo la festa per la loro accoglienza, nella puntata di oggi, rischierà di andare in scena un dramma, quando un concorrente verrà eliminato per sempre dalla casa. Inoltre, nel corso della puntata, arriverà la la mamma di Soleil, Wendy, la quale non ha apprezzato le parole di Alex nella scorsa puntata. Insomma, si tratterà di una puntata, quella prima di Natale, che promette fuoco e fiamme.

Nathaly Caldonazzo, l'amore per Massimo Troisi e la figlia Mia. Al GF Vip dopo essersi lasciata con il fidanzato a Temptation Island

Nell'ultima puntata alcuni vip hanno ricevuto l'immunità. Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e Jessica Selassié l'hanno ricevuta dai concorrenti ancora in gara. Al contrario, Soleil Sorge e Giucas Casella hanno ricevuto l'immunità da parte delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Spetta al pubblico, infine, attraverso il televoto, decidere chi salvare. A rischio ci sono Manuel Bortuzzo, anche se parrebbe tra i vip più al sicuro, Lulù, che con Manuel ha avuto una storia finita e poi ripresa, la quale parrebbe non andare più troppo a genio tra gli spettatori, Biagio e Miriana, anche se tra i due sembra poter nascere qualcosa, Poi Gianmaria e Carmen ma anche Giacomo e Valeria. In ogni caso, nel corse della puntata di oggi, lunedì 20 dicembre, non ci sarà alcun eliminato. I nomi sopracitati rischieranno di abbandonare la casa ma solo a partire dalle prossime puntate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.